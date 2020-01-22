Чайка назначен полпредом на Северном Кавказе

Указ о назначении экс-генпрокурора Юрия Чайки полпредом главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе подписал президент России Владимир Путин. Назначение произведено согласно пункту "к" 83 статьи Конституции России. Генпрокурором Юрий Чайка пробыл 13 лет и 7 месяцев.

20 января 2020 года Владимир Путин освободил 68-летнего Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу, напоминает ТАСС. Это решение одобрил Совет Федерации и утвердил на посту генпрокурора Игоря Краснова. Предшественник Чайки на посту генпрокурора Владимир Устинов сейчас тоже постпред президента, но в соседнем с Северо-Кавказским Южном федеральном округе.

Юрия Чайка стал генпрокурором России 23 июня 2006 года. В системе прокуратуры он работает с 1976 года. С 1999 года Юрий Чайка входил в состав Совета безопасности России, а в период с 1999 по 2000 годы — в состав президиума российского правительства, которое возглавлял Владимир Путин.

С 1999 года по 23 июня 2006 года был министром юстиции, а до этого с 1995 года был первым заместителем генпрокурора России Юрия Скуратова. С 1992 по 1995 годы Юрий Чайка работал прокурором Иркутской области.