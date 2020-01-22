Расчлененное тело без головы и рук нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

Житель Солнечногорского района Помосковья обнаружил в мусорном контейнере расчлененное тело мужчины без головы и рук, сообщает региональное управление СКР.

Страшную находку 48-летний мужчина сделал возле дома 22 в Первом микрорайоне поселка Поварово. Он копался в баках, когда наткнулся на четыре темных пакета. Внутри находились два бедра, таз и грудная клетка с содранной кожей.

Прибывшие полицейские прочесали местность и обследовали близлежащие дома, но остальных частей тела не обнаружили. Установить личность убитого пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".