Серена Уильямс прошла в третий раунд Australian Open

Известная американская теннисистка Серена Уильямс сумела преодолеть барьер второго круга на первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема – Australian Open. Американка оказалась сильнее представительницы Словении Тамары Зиданшек в двух партиях со счетом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. В следующем раунде младшая из сестер Уильямс, посеянная на турнире под восьмым номером, встретится с китаянкой Ван Цян.

Напомним, что в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, американка обыграла россиянку Анастасию Потапову.