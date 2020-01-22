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22 января 202013:55

Путин: при реализации Послания время не должно быть "резиновым"

Президент России Владимир Путин считает, что при реализации Послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности Липецкой области, подчеркнув, что нельзя бесконечно растягивать период реализации изложенных в Послании мер.

Он также призвал региональные общественные палаты контролировать процесс расходования денег на реализацию мер, подчеркнув, что на эти цели предусмотрены немалые средства и их необходимо расходовать с умом.

Говоря об организации горячего питания в школах, Путин сообщил, что начало исполнения этого предложения будет реализовываться с 1 сентября 2020 года – в тех регионах, где такой системы нет. Там же, где есть, по его словам, надо это развивать и дальше.

В ходе своей рабочей поездки руководитель страны ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.

После этого он посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи, где в преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится лучшими учащимися вузов России, а также их преподавателями.

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