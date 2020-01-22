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22 января 202015:30

Сотрудников Росгвардии будут проверять на детекторе лжи

фото: Михаил Свешников

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий проверку сотрудников Росгвардии на полиграфе при приеме на службу. Как сообщает "Интерфакс", сейчас подобным образом проверяют военнослужащих, а также гражданский персонал при устройстве на службу или работу в органы безопасности.

Законопроект предполагает, что сотрудники Росгвардии должны будут не только проверяться на детекторе лжи, но и предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности службы. Отказ от предоставления таких данных предлагается расценивать как основание для увольнения.

Порядок и сроки прохождения проверки на полиграфе будут устанавливаться руководителем Росгвардии.

Авторы законопроекта — члены комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией – полагают, что их инициатива будет способствовать профилактике правонарушений среди сотрудников Росгвардии.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что проверка также "позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России".

Замглавы комитета Александр Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что проверка на полиграфе станет обязательной для всех сотрудников Росгвардии, независимо от воинского звания. По его словам, после принятия соответствующего закона действующих сотрудников будут проверять при переходе на вышестоящую должность.

 

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