Из аэропорта Пулково госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Как сообщает канал "Россия 24", один из них – россиянин, другой – гражданин Китая.

У гражданина КНР поднялась температура до 38 градусов, он сам обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

У одного из пациентов есть подозрение на ОРВИ, однако окончательный диагноз пока не поставлен.

Как сообщил главврач больницы Алексей Яковлев "Интерфаксу", госпитализированных в данный момент обследуют.

"Анализы взяты, идет нормальный процесс обследования", – сказал он. Врач добавил, что процесс постановки диагноза "занимает не одну секунду". Что касается анализов, то их результаты должны быть готовы утром 23 января.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Пулково в Клиническую инфекционную больницу направили россиянина, вернувшегося из Китая.

По данным на 15:00 22 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, скончались 17 человек.