На официальном YouTube-канале американского Белого дома Ирак назвали Ираном

Сотрудники американского Белого дома, которые ведут его официальный канал на YouTube, допустили досадную ошибку, назвав Ирак Ираном. Интернет-пользователи тут же воспользовались этим поводом для шуток.

Речь идет о видеозаписи, сделанной на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На ней запечатлена двусторонняя встреча президентов США и Ирака – Дональда Трампа и Бархама Салиха.

Как отмечает The Independent, заголовок на официальном канале Белого дома уже поправили. В противном случае, новость о встрече Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани могла бы стать настоящей сенсацией, отмечает издание.

Пользователи популярного видеохостинга оставили под видео множество шутливых комментариев.

"Админы Белого дома: давайте назовем Ирак Ираном, чтобы было больше просмотров", – написал один из них.

Впрочем, большинство пользователи просто указывают на то, что Иран и Ирак – разные страны, и просят поправить ошибку. Кроме того, под видеозаписью появилось много комментариев на арабском языке.

Примечательно, что сам Трамп на видео называет Салиха корректно: президент Ирака.

"Вместе мы работаем над многими вопросами. Мы сотрудничаем в военной сфере, в сфере противодействия "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в РФ – ред.)", – заявил Трамп.

Экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 21 по 24 января. В нем принимают участие 118 стран и многие мировые бизнес-лидеры.