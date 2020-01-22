Изобрели прибор, который позволяет делать уколы без использования шприца

На востоке Франции специалисты компании Crossject изобрели устройство, которое позволяет делать инъекции без использования шприца. Воспользоваться им можно без помощи врача или медсестры.

Об изобретении сообщает радиостанция France Bleu. Отмечается, что устройство представляет особый интерес для военных США.

Принцип работы прибора заключается в том, что лекарство вводится в организм человека через стеклянную трубку посредством высокого давления. Генеральный директор компании Патрик Александр рассказал, что скорость движения жидкости составляет от 500 до 700 километров в час. Кроме того, устройство позволяет вводить препарат через одежду, например, джинсы или рубашку.

В компании Crossject считают, что такая разработка поможет сэкономить время в критических ситуациях.

Достичь высокого давления в устройстве удается с помощью специального взрывчатого порошка. Его название не уточняется, но известно, что он применяется в оборонной промышленности.

Изобретение поступит в массовое производство не раньше 2021 года, поскольку устройству необходимо пройти испытания и получить сертификаты, которые разрешат его использование в Европе и США.