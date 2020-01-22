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22 января 202021:32 Наиля Аскер-заде

Дискуссии форума в Давосе: Трамп избежал встречи с Зеленским и признался в зависти Тунберг

Дискуссии форума в Давосе: Трамп избежал встречи с Зеленским и признался в зависти Тунберг

На экономическом форуме в швейцарском Давосе сегодня, 22 января, пересменка высоких гостей. Американский президент дал прощальное интервью и улетел в Вашингтон, попутно отругав европейцев за прижимистость, обещая скорую торговую сделку с Китаем и Британией. Кроме того, Трамп признался, что завидует Грете Тунберг, поскольку ее разместили на обложке журнала Time. Неизвестно, специально ли, но график Трампа был организован так, чтобы он не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В украинском доме в Давосе сегодня, 22 января, было оживление. Девушки в ярких платьях раздавали гостям вышиванки, но для переговоров украинский президент выбрал соседнее здание, где находится индонезийский дом.

В отличие от президента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оказался более разговорчивым — на чистом русском он рассуждал о законе о языке: "Возможны изменения. Мы просмотрели этот большой системный закон, и, я думаю, мы возможно пересмотрим этот законопроект, эту норму. Смотрите, у нас нет никакого притеснения русского языка, ведь я с вами разговариваю на нем".

Украинский лидер на выступление пришел с пустыми руками в отличие от Порошенко, который пять лет назад с этой сцены пугал мир российской агрессией, притащив дверь от автобуса, взорванного под Волновахой. Говорил Зеленский на украинском языке при практически пустом зале:

"Пошел уже шестой год, как в моей стране бушует война. Уже шесть лет прошло, как Россия отобрала у Украины часть ее территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые призваны защищать наш суверенитет. Теперь это стало нормой. Мир объединился в попытке преодолеть трудности, но достаточно ли этого для украинцев?".

Он агитировал европейцев вкладывать в Украину — не только потому, что здесь самая дешевая в Европе рабочая сила (примерно 400 долларов в месяц), а потому, что Киев обещает крупным инвесторам преференции, но то же МВФ пока не спешит одалживать Украине денег. На вопрос о том, может ли Украина ожидать нового транша, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ответила:

— Украина должна выполнить все те условиях, которые были заложены в нашем соглашении на уровне работников Международного валютного фонда. Когда это будет сделано, то тогда будет момент предоставить на внимание совета директоров предложение для одобрения 1.5 миллиарда долларов.

Из Давоса Зеленский летит в Израиль. Есть информация, что украинская сторона запросила встречи с Путиным, но о чем именно хочет говорить с российским президентом, Зеленский не ответил. Зато на вопрос о том, когда будет следующий обмен пленными, он пояснил: "Хотим. Честно, как только договоримся. У нас два трека. Мы говорим в нормандском формате и говорить будем отдельно с Российской Федерацией. Это два разных трека". На вопрос о том, поедет ли он на 9 Мая в Москву и о чем будет говорить с Путиным в Израиле, Зеленский промолчал.

Зеленский, конечно, надеялся хотя бы на короткое рукопожатие с Трампом. На вопрос о том, была ли у американского лидера встреча с украинским коллегой, глава США не ответил. Он покинул конгресс-центр еще до того, как здесь появился Зеленский. Все важные встречи американский президент провел рано утром.

В Давосе замечено первое рукопожатие президентов США и Ирака после убийства генерала Сулеймани и требования Багдада вывести американскую базу из страны. 

"Это важная встреча с Трампом, чтобы обсудить события в нашем регионе. Сейчас очень трудные и бросающие нам вызов времена", — отметил на встрече с американским лидером президент президент Ирака Бархам Салех.

"У нас очень хорошие отношения и мы снижаем число войск. Уже снизили до пяти тысяч человек. Это самое низкое число в истории. Теперь посмотрим, что произойдет", — заявил Трамп.

Понимания Трамп ждет и от Европейцев, в противном случае он пригрозил новыми пошлинами: "Ведя дела с Евросоюзом, США теряли 150 миллиардов долларов на протяжении многих лет. У них торговые барьеры, повсюду пошлины. Они делают жто нереальным. В какой-то степени переговорщики от Еврокомиссии были жестче с нами, нежели представители Китая. Я полагаю, что нам удастся заключить сделку. Если же этого не произойдет, то нам нужно будет что-нибудь предпринять в ответ". Но санкционная дубина не самый эффективный способ борьбы с конкурентами и иногда бьет тех, у кого она в руках. 

"Немецкий, французский бизнесы, французские политики настроены на восстановление отношений с Россией, и это уже происходит. Мы видим возможность все-таки улучшения отношений с США, потому что и американский бизнес видит больше возможностей в России, и, безусловно, до выборов, может быть, политическая риторика не позволит это сделать, но после выборов, возможно, наступит правильное время для улучшения отношений России и США", — прокомментировал ситуацию генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Прошли сегодня на форуме и сессии с участием российских спикеров. Говорили о реформах и о том, как увеличить рост нашей экономики и о том, что наша страна готова к сотрудничеству. 

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