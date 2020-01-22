"Спартак" объявил о переходе Солтмурада Бакаева в "Рубин"

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет. Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

"Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с "Рубином", которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента", – говорится на официальном сайте "красно-белых". Также переход подтвердила пресс-служба казанской команды.

❗️ОФИЦИАЛЬНО❗️

Солтмурад Бакаев перешел в «Рубин»!



🖋Соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано на пять лет.



Добро пожаловать ❤️💚



Подробнее 👉🏻 https://t.co/C2LIYhdzto pic.twitter.com/BneVgWCs6j — «Рубин» Казань (@fcrk) January 22, 2020

Сообщается, что московская команда получила право обратного выкупа футболиста за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года. А по истечении этого периода "Спартак" будет иметь возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока, если таковое поступит в "Рубин".

Напомним, Бакаев – воспитанник Академии имени Ф. Ф. Черенкова, в текущем сезоне дебютировал в составе первой команды "красно-белых". На его счету три выхода на замену.