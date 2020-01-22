Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом сам он сообщил в Instagram.

"Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал", – написал Владимиров в соцсети, призвав подписчиков быть аккуратнее за рулем автомобиля.

По словам губернатора, травму получил его водитель – он вывихнул руку.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В Instagram-аккаунте "ЧП Нетипичный Ставрополь" появилось фото с места аварии на улице Ленина. Некоторые подписчики утверждают, что одним из участников этого ДТП стал губернатор, однако официального подтверждения этой информациии нет.