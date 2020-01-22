Российские ватерполисты проиграли венграм в четвертьфинале чемпионата Европы

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России под руководством Сергея Евстегнеева проиграла национальной команде Венгрии со счетом 10:14 (2:3, 3:3, 3:4, 2:4).

Таким образом, венгерские ватерполисты вышли в полуфинал соревнования, где в пятницу, 24 января, сыграют с Черногорией, которая в четвертьфинале переиграла команду Италии (10:8).

Напомним, на групповом этапе подопечные Евстегнеева проиграли Сербии (9:13), обыграли Нидерланды (15:9), уступили Румынии (10:11) и с тремя очками со второго места вышли в 1/8 финала, где оказались сильнее Грузии (14:13).