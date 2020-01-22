Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил нового министра спорта Олега Матыцина

Задачи Минспорта основаны на приоритетной стратегии государства — сохранение здоровья нации. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин. Нового руководителя сотрудникам ведомства сегодня представил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

У кабинета министра спорта России, с сегодняшнего дня — новый хозяин, теперь официально — Олег Матыцин вступил в должность. Нового руководителя ведомства сотрудникам министерства представил вице-премьер, курирующий, в том числе и спорт — Дмитрий Чернышенко. Никакого официоза, практически на ногах, министр и вице-премьер даже не сели за подготовленный для них стол. Просто некогда, — работать надо.

Задачи, стоящие перед министерством спорта легко измерить, но сложно воплотить. Приоритет — Здоровье нации, а для этого 55% населения должны заниматься физической культурой и спортом. Ещё одна ключевая цель — вернуть российским атлетам флаг и гимн на крупнейших международных соревнованиях. "Одна из задач, которые стоят перед Олегом Васильевичем, восстановление позиций России на международной арене — свободной от допинга. В добрый путь", — благословил Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России.

Олегу Матыцину — 55 лет. За плечами опыт проведения двух Универсиад в Казани и Красноярске, многолетняя академическая работа на посту ректора Университета физкультуры, десятки научных публикаций. Министр — мастер спорта по настольному теннису и заслуженный тренер России по этому виду спорта.

В приветственном слове к работникам министерства Матыцин сразу сделал неотразимую подачу. "Я буду ставить задачи, но на глобальном уровне — здоровье нации, будущего поколения, чистый спорт, всемерная защита наших спортсменов. Они обеспечат устойчивое развитие России", — заявил Олег Матыцин, министр спорта России.

Успехи России на последних Универсиадах во многом связаны с деятельностью нового министра спорта, Олег Матыцин — почётный президент российского студенческого спортивного союза, а с 2015 года возглавляет международную федерацию студенческого спорта, работу в которой продолжит.