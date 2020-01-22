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22 января 202023:35 Наталья Соловьёва

Первая премьера без Волчек: "Современник" представляет спектакль "Папа" Евгения Арье

Первая премьера без Волчек: "Современник" представляет спектакль "Папа" Евгения Арье

В московском "Современнике" — премьера спектакля "Папа". Эту постановку начинала готовить еще легендарный худрук театра Галина Волчек.

Десятый ряд. Здесь сегодня сидела бы она. Галина Волчек прогоны перед премьерой не пропускала. За этот спектакль болела всей душой — мечтала, чтобы его ставили в "Современнике".

Пьесу "Папа" предложил режиссер Евгений Арье. Его спектакли на сцене "Современника" не раз становились событием театральной жизни Москвы. Одной с нами веры — говорила бывший худрук и очень звала. Репетиции начали в ноябре, а через месяц Галины Волчек не стало.

"Я все отложил в связи с тем, что мне очень хотелось поставить спектакль в "Современнике" в связи с Галиной Борисовной. Поэтому, когда в середине репетиции она покинула нас, это были очень тяжелые дни, в какой-то момент я не знал, как буду продолжать репетировать, потому, что я ставил для нее", — признается Евгений Арье, режиссёр.

Спектакль решили делать, в том числе в память о ней. Любовь и сострадание. Два слова о пьесе "Папа". Два чувства в основе литературной сенсации. Ее автор — французский писатель Флориан Зеллер. В 22 года первый роман и сразу — всемирная слава.

Пьеса "Папа" уже собрала урожай престижных премий, ее с успехом играют в Европе, Америке и Японии. Трагифарс. О жизни и смерти, о сложном и простом. О том, как теряется связь с реальностью, уходе в небытие, и том, кто держит за руку в последние минуты на пороге.

Спектакль ставили при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". В главных ролях — звезды театральной сцены и кино Сергей Гармаш и Виктория Толстоганова. К выбору актеров, конечно, приложила руку Галина Волчек.

Пьеса не о глобальных проблемах, не общих философских идеях. Простая и в тоже время бесконечно сложная, как все человеческие истории. Первая премьера в театре после ухода его гениального худрука. Уже в эту пятницу.

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