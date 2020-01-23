"Тоттенхэм" прервал безвыигрышную серию в АПЛ, обыграв "Норвич"

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" на поле домашнего стадиона обыграл команду "Норвич Сити" в матче 24-го тура английской премьер-лиги. Подопечные Жозе Моуринью прервали безвыигрышную серию из четырех игр – два поражения, две ничьи.

У победителей встречи голами отметились Деле Алли и Сон Хын Мин, забившие на 38-й и 79-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч забил Теэму Пукки, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

"Тоттенхэм" с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Норвич" расположился на 20-й строчке, имея в активе 17 очков. В следующем туре "шпоры" 2 февраля примут "Манчестер Сити", а "канарейки" днем ранее на выезде сыграют с "Ньюкаслом".