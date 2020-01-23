Спасателям не удается приступить к тушению траулера Enigma Astralis

Начавшийся в минувший вторник, 21 января, утром пожар на траулере Enigma Astralis до сих пор не ликвидирован, спасателям не удается приступить к тушению.

Из-за полыхающего на борту траулера огня спасательное судно "Сибирский" не может подойти к нему на близкое расстояние. Кроме того, существует опасность взрыва хладоагентов рефрижераторной установки траулера, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, во вторник загорелась надстройка траулера, работавшего на промысле в акватории Охотского моря примерно в 80 морских милях от порта Магадан. Все 47 членов экипажа судна эвакуированы, пострадавших нет.

Траулер Enigma Astralis приписан к порту Владивосток, судно принадлежит ООО "Дальневосточная промысловая компания" (Москва).