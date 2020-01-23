Дональд Трамп установил рекорд по числу твитов в день

По данным портала Factbase, отслеживающего официальные заявления президента США, Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству сообщений, размещенных за день на его странице в Twitter – 142.

Согласно подсчетам, пока американский лидер находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, он размещал по одному сообщению каждые 88 секунд, передает ТАСС. Предыдущий рекорд был установлен президентом США в декабре 2019 года, когда он в течение суток разместил 123 сообщения.