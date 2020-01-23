Демократы продолжают обвинять Трампа

В столице США в четверг продолжатся слушания по делу об импичменте Дональда Трампа. Накануне глава обвинения сенатор-демократ Адам Шифф потратил более двух часов на то, чтобы объяснить, в чём именно демократы обвиняют президента. Всего у обвинения есть 24 часа чистого времени для изложения своей позиции. Потом столько же будет у представителей защиты.

Кроме того, стало известно, что бывший вице-президент Джо Байден, которого многие называют главным соперником Трампа на выборах, отказался дать показания против действующего президента. А сам Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству твитов, размещенных за день. За прошедшие сутки глава Белого дома опубликовал 142 сообщения.