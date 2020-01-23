Путин встретится с матерью Наамы Иссахар: в Израиле надеются на помилование девушки

Во время визита в Израиль Владимир Путин может встретиться с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Израильские СМИ полагают, что российский лидер может даже объявить о помиловании девушки. Однако Ушаков предостерег журналистов от поспешных выводов.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. 25-летняя израильтянка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Служебная собака обнаружила в ее багаже наркотики, при обыске в рюкзаке оказалось почти 10 граммов гашиша.

Девушку арестовали. Она призналась в хранении наркотиков, но отрицала контрабанду, заявив, что не покидала транзитную зону. Однако в прокуратуре подчеркнули: воздушную границу России и Таможенного союза Иссахар пересекла. Ей грозило до 10 лет тюрьмы, но в итоге дали 7,5 лет. В Израиле такое наказание сочли слишком строгим.

Как раз в апреле 2019 года там легализовали домашнее употребление марихуаны и по сути разрешили хранение небольшого количества наркотиков. Десятки человек вышли на протесты с требованием освободить Нааму. Писали письма в правительство Израиля и России, обращались в Верховный суд в Иерусалиме. Но в итоге надежду на помилование подарили переговоры на высшем уровне перед визитом в Израиль Владимира Путина. Об этом журналистам рассказала мать девушки. После ареста она прилетела в Россию поддержать дочь и только сейчас вернулась в Тель-Авив.

"Я верю, что ее простят и отправят домой как можно скорее. Надеюсь и верю. На этой неделе мы узнаем, когда ее освободят. Это момент истины", — заявила Яффа Иссахар, мать Наамы Иссахар.

Помиловать Нааму Владимира Путина просил лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Позже подтвердилось, что встреча с матерью девушки есть в графике официального визита российского лидера.

"Год назад я пригласил Владимира Путина на церемонию открытия памятника жертвам блокады Ленинграда. Я рад, что он принял мое приглашение. Во время его визита мы откроем памятник в Иерусалиме. Я также обсудил с ним дело Наамы Иссахар, и я надеюсь, что и в этом случае нас также ожидают хорошие новости", — сообщил Биньямин Нетаньяху, премьер-министра Израиля.

В Израиле многие надеются на жест доброй воли и ждут объявления о помиловании. Сама девушка уже поблагодарила активистов за поддержку, прислав им письмо из колонии.