Осанку российских школьников поможет исправить "умный" стул

Ученые ЮУрГУ разработали "умный" стул для учащихся образовательных учреждений. Задачей изобретения является корректировка осанки школьников. Принцип его действия заключается в использовании стабилометрической платформы — в зависимости от позы, в какой сидит человек, его вес меняется, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Новое устройство оснащено встроенными сенсорами и камерами, которые отслеживают положение тела ребенка во время занятий. Любые отклонения от нормы будут фиксировать специальные датчики, которые реагируют на перенос большей части массы на опеределенные участки поверхности. Если ребенок сядет неправильно, стул подаст специфический сигнал. Таким образом школьник поймет, что необходимо поменять позу на более полезную для здоровья. Кроме родителей и учителей, информацию получат школьный врач и преподаватель физкультуры.

Стулья уже протестировали добровольцы. Они пришли к выводу, что новинка станет полезной и поможет сформировать у детей хорошую осанку. Пилотный эксперимент с участием школьников проведут через три месяца.