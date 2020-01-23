Вспыхнувший телевизор погубил семью с ребенком

Двое взрослых и ребенок погибли в квартире дома в поселке Дубинино Шарыповского района Красноярского края. Здесь из-за короткого замыкания загорелся телевизор. Огонь охватил всего один квадратный метр, пожар был ликвидирован через 15 минут.

Но этого оказалось достаточно, чтобы унести жизни троих людей, сообщает "Интерфакс". К тушению пожара были привлечены 20 сотрудников МЧС и 9 машин.