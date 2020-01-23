В Приморье проверят все предприятия, где работают китайские граждане

В Приморье проверят все места, где работают китайские граждане. Об этом сообщает "Вести: Приморье". Причина — ситуация с коронавирусом, который распространяется из Китая. По заявлению губернатора Приморского края, все проверки на предприятиях буду проведены оперативно. Силы и средства для этого есть. Кроме того, санитарный контроль будет усилен в феврале, после китайского Нового года. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Как уже сообщалось, на всех пунктах пропуска в Приморье усилены санитарно-карантинные меры, в том числе в аэропорту Владивостока. Причем контроль прилетевшие пассажиры будут проходить дважды: тепловизор измерит температуру сначала в самолете, затем еще раз уже на паспортном контроле.

Обстановка с распространением вирусного заболевания остается достаточно тревожной. Число заболевших по последним данным — более 600 человек, 17 погибших. В нашей стране случаев заражения коронавирусом не выявлено.