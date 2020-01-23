Омские врачи сутки отказывали в перевязке мужчине с гниющей ногой

В Омске следователи проверяют информацию о неоказании помощи тяжелобольному пациенту в местной больнице. О вопиющем случае в СМИ рассказал сын пожилого мужчины.

Пенсионер находился на лечении в городской больнице номер 11. "Позвонил отец и попросил забрать его домой, потому что yмиpaть в больнице он не хочет", — рассказал житель Омска изданию "Комсомольская правда".

По его словам, врачи около суток полностью игнорировали просьбы мужчины сделать перевязку раны на ноге, хотя пациенту эта процедура была нужна дважды в день. В итоге рана нагноилась, а кожа на ноге посинела, после чего пенсионер и позвал на помощь сына.

Однако приехавшему в больницу мужчине так и не удалось заставить врачей выполнить свои обязанности. В разговоре медики ссылались то на отсутствие перевязочного материала у пациента, то на то, что медсестры "учились на другое дело". В итоге омичу пришлось самостоятельно делать перевязку своему отцу.

Глав Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку этих фактов. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

В Минздраве, комментируя ситуацию, отметили, что дежурный врач больницы обязан делать перевязки, если в этом есть необходимость. Там пообещали провести служебную проверку и в случае выявления нарушений привлечь виновных к ответственности.