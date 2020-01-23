Число заболевших вирусной пневмонией в Китае растет каждый час

Растет число заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. В Китае заболевших на 9 часов утра по московскому времени 23 января уже 617 человек. Больше всего заболеваний зафиксировано в провинции Хубэй — 444 случая. В этом регионе уже зарегистрировано 17 летальных исходов.

32 заболевших в Гуандуне, 27 – в Чжэцзяне, 16 подтвержденных случая и 22 предполагаемых приходятся на Шанхай, а 14 на Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Днем ранее госкомитет сообщал о 570 подтвержденных случаях заражения, 17 из которых закончились смертью пациентов. Коронавирус уже вышел за пределы Поднебесной.

Всего существует 39 видов коронавирусов. Семь из них опасны для человека. Из китайского Уханя, где произошла вспышка не изученного вируса, запрещен выезд. Улицы города обрабатывают дезинфицирующими препаратами.

В России пока ни одного случая заражения новым коронавирусом не выявлено.