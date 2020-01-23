Многодетную мать из Прикамья заподозрили в убийстве младших сыновей

В пермском Кудымкаре завели уголовное дело по факту убийству двух детей, одному из которых не исполнилось и года, сообщили в региональном управлении СКР.

Основной подозреваемой, как сообщает издание "Парма Новости", является мать задушенных мальчиков. По некоторым данным, после совершения преступления она попыталась наложить на себя руки, но ее спасли. В настоящее время женщина находится в больнице.

У нее остались двое старших детей, в момент убийства младших братьев они находились в школе.