Боевики атаковали Алеппо впервые после освобождения города

Боевики террористической организации "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации. Около 200 бандитов при поддержке 20 внедорожников с пулеметами, 2 боевых машин пехоты, танка и пары "автомобилей-смертников" выбили военных из населенных пунктов Самка и Хуайн-эль-Шааф, сообщает Центр примирения враждующих сторон.

Российские специалисты уточняют, что атаке предшествовал массированный обстрел позиций сирийской армии из кустарных "баллонометов", реактивных систем залпового огня, дронов-самоубийц.

Одновременно с этим нападением отряд из 250 боевиков, 34 автомобилей с тяжелым вооружением, двух танков и одной БМП ударил по позициям правительственных войск в районах населенных пунктов Карарти и Джарджаназ. Сирийская армия пока сдерживает напор террористов. Ей удалось уничтожить около 50 бандитов и еще 90 ранить.

Потери Вооруженных сил Арабской Республики: 40 человек убито и 80 ранено.

Ранее 50 террористов с 4 пикапами напали на город Алеппо. В Центре примирения враждующих сторон отмечают, что это первая атака на населенный пункт с тех пор, как его освободили от террористов.

Нападение удалось отбить, семь боевиков убиты, девять раненою. Потери сирийской армии: двое убитых, четверо раненых.