Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею смены основного акционера банка. В интервью телеканала "Россия 24" он сообщил, что скорее позитивно, чем негативно относится к этой инициативе.

"Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов, инвесторы волнуются​​​. Безусловно, это изменения для компании. Но мы сейчас в процессе осознания и переговоров", – сказал Греф.

По его словам, Сбербанк как крупная технологическая компания может "принести огромную пользу стране".

"Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны и цифровой трансформации", – сказал глава Сбербанка.

Российские власти рассматривают возможность передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству. В данный момент этим пакетом владеет Центробанк, который применительно к банку выступает и в качестве акционера, и в качестве регулятора.

Центробанку принадлежит 52,3 процента обыкновенных акций Сбербанка. Доля ЦБ в уставном капитале крупнейшего банка страны составляет 50 процентов плюс одна акция.