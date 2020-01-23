Ухань в блокаде, жители в панике сметают продукты

Жители самого густонаселенного города Центрального Китая — 11-миллионного Уханя — массово скупают продукты в супермаркетах, не обращая внимания на призывы местных властей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ажиотаж возник после того, как все ведущие в город дороги в четверг были закрыты для всех видов транспорта. Заблокированы и другие виды сообщения, а причина тому одна — стремительное распространение пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

#ÇİN#PANİKTE

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, '2019-nCoV' olarak adlandırılan Virüs salgını hızla yayılıyor ve dünyadan izole edilen bölgelerde ölümlerle beraber halk kıtlık endişesiyle saldırganlaşmaya başlamış durumda. pic.twitter.com/64pjIFpwwr — Gülşen Yiğit (@GulsenYigit) January 23, 2020

Очевидцы сообщают о многочисленных стычках и скандалах, возникающих среди покупателей крупных супермаркетов, сотрудники которых попросту не успевают доставлять продукты со складов. В торговых рядах царит ажиотаж, жители Уханя скупают крупы, соль, овощи и фрукты, набивая полные тележки продуктов. На кадрах с места видны длинные очереди, выстроившиеся к прилавкам.

Comienza a circular en Redes este video que habría Sido grabado por un habitante de Wuhan y en el que se muestra las carpas improvisadas en un hospital de la localidad para poner en cuarentena y tratar a los pacientes de Coronavirus tras el cierre de la ciudad pic.twitter.com/z142RQNt8f — OMAC CDMX (@omacmx) January 23, 2020

Средний чек кратно вырос после решения ввести блокаду города, дабы предотвратить массовое распространение заболевания, которое уже вышло за пределы Поднебесной. Так, несколько покупателей признались, что за раз приобрели продуктов на 2 тысячи юаней (порядка 20 тысяч рублей).

"Мы обращаемся к населению с призывом не подаваться панике, не делать ненужных запасов, чтобы избежать напрасных трат", — призывают местные власти, но понимания, кажется, они не находят.

Набивая сумки и багажники товарами, местные жители рассчитывают как можно реже выходить на улицы оказавшего в центре событий Уханя. Уже сейчас от толп гуляющих пенсионеров не осталось и следа — улицы и парки пустуют, повсеместно выставлены полицейские кордоны на случай попыток прорвать блокаду.

Пик распространения нового типа пневмонии, по данным китайских медиков, еще только впереди. Число инфицированных в Поднебесной достигло 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами 2019-nCoV стали 17 человек.

#BreakingNews UPDATE: New video from one of the hospitals in Wuhan, China. More people are getting sick and many not even getting tested for #coronavirus (2019-nCoV) due to constraints. Experts say the number of infected is in the thousands, not hundreds like reported earlier. pic.twitter.com/ej0eEUwTkH — Max Howroute▫️ (@howroute) January 23, 2020

По последним данным, власти Китая ввели запрет на выезд граждан и в городе Хуанган.

Предполагаемым носителем инфекции ученые называют два вида змей, контакт человека с которыми и мог привести к массовому распространению коронавируса.