Ухань в блокаде, жители в панике сметают продукты

Жители самого густонаселенного города Центрального Китая — 11-миллионного Уханя — массово скупают продукты в супермаркетах, не обращая внимания на призывы местных властей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ажиотаж возник после того, как все ведущие в город дороги в четверг были закрыты для всех видов транспорта. Заблокированы и другие виды сообщения, а причина тому одна — стремительное распространение пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Очевидцы сообщают о многочисленных стычках и скандалах, возникающих среди покупателей крупных супермаркетов, сотрудники которых попросту не успевают доставлять продукты со складов. В торговых рядах царит ажиотаж, жители Уханя скупают крупы, соль, овощи и фрукты, набивая полные тележки продуктов. На кадрах с места видны длинные очереди, выстроившиеся к прилавкам.

Средний чек кратно вырос после решения ввести блокаду города, дабы предотвратить массовое распространение заболевания, которое уже вышло за пределы Поднебесной. Так, несколько покупателей признались, что за раз приобрели продуктов на 2 тысячи юаней (порядка 20 тысяч рублей).

"Мы обращаемся к населению с призывом не подаваться панике, не делать ненужных запасов, чтобы избежать напрасных трат", — призывают местные власти, но понимания, кажется, они не находят.

Набивая сумки и багажники товарами, местные жители рассчитывают как можно реже выходить на улицы оказавшего в центре событий Уханя. Уже сейчас от толп гуляющих пенсионеров не осталось и следа — улицы и парки пустуют, повсеместно выставлены полицейские кордоны на случай попыток прорвать блокаду.

Пик распространения нового типа пневмонии, по данным китайских медиков, еще только впереди. Число инфицированных в Поднебесной достигло 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами 2019-nCoV стали 17 человек.

#BreakingNews UPDATE: New video from one of the hospitals in Wuhan, China. More people are getting sick and many not even getting tested for #coronavirus (2019-nCoV) due to constraints. Experts say the number of infected is in the thousands, not hundreds like reported earlier. pic.twitter.com/ej0eEUwTkH