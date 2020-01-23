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23 января 202013:05

Ухань в блокаде, жители в панике сметают продукты

Global Look Press

Жители самого густонаселенного города Центрального Китая — 11-миллионного Уханя — массово скупают продукты в супермаркетах, не обращая внимания на призывы местных властей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Ажиотаж возник после того, как все ведущие в город дороги в четверг были закрыты для всех видов транспорта. Заблокированы и другие виды сообщения, а причина тому одна — стремительное распространение пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Очевидцы сообщают о многочисленных стычках и скандалах, возникающих среди покупателей крупных супермаркетов, сотрудники которых попросту не успевают доставлять продукты со складов. В торговых рядах царит ажиотаж, жители Уханя скупают крупы, соль, овощи и фрукты, набивая полные тележки продуктов. На кадрах с места видны длинные очереди, выстроившиеся к прилавкам.

Средний чек кратно вырос после решения ввести блокаду города, дабы предотвратить массовое распространение заболевания, которое уже вышло за пределы Поднебесной. Так, несколько покупателей признались, что за раз приобрели продуктов на 2 тысячи юаней (порядка 20 тысяч рублей).

"Мы обращаемся к населению с призывом не подаваться панике, не делать ненужных запасов, чтобы избежать напрасных трат", — призывают местные власти, но понимания, кажется, они не находят.

Набивая сумки и багажники товарами, местные жители рассчитывают как можно реже выходить на улицы оказавшего в центре событий Уханя. Уже сейчас от толп гуляющих пенсионеров не осталось и следа — улицы и парки пустуют, повсеместно выставлены полицейские кордоны на случай попыток прорвать блокаду.

Пик распространения нового типа пневмонии, по данным китайских медиков, еще только впереди. Число инфицированных в Поднебесной достигло 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами 2019-nCoV стали 17 человек.

По последним данным, власти Китая ввели запрет на выезд граждан и в городе Хуанган.

Предполагаемым носителем инфекции ученые называют два вида змей, контакт человека с которыми и мог привести к массовому распространению коронавируса.

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