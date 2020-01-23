Кузнецова зачехлила ракетку на Открытом чемпионате Австралии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг турнира серии Большого шлема – Australian Open. Россиянка без особой борьбы уступила Камиле Джорджи из Италии, взяв всего лишь четыре гейма.

Итальянка добилась победы со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провел на корте чуть больше часа. В следующем раунде Джорджи встретится с Ангелик Кербер из Германии, посеянной на турнире под 17-м номером.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира среди женщин является Наоми Осака из Японии.