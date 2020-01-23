На реставрацию и сохранение объектов культуры Петербурга направят два млрд рублей. Об этом со ссылкой на главу Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Сергей Макаров рассказал, что планируется сделать в городе в наступившем году, и озвучил список объектов, которых ожидают реставрационные работы. Например, речь идет о памятнике Николаю I на Исаакиевской площади. Творение Огюста Монферрана долгое время стоит в лесах — специалисты занимались поиском архивных материалов. Недавно чертежи знаменитого скульптора нашли у частного коллекционера в Германии.

В планах реставраторов — работа со многими выдающимися объектами культурного наследия, которым требуется помощь. В том числе, специалисты займутся интерьерами Князь-Владимирского собора на улице Блохина, а также церковью Божьей матери Всех скорбящих радость. Она расположена на Шпалерной улице. Планируется обновить фасады многих исторических зданий Петербурга. Для разработки необходимой для этого документации потребуется более 180 млн рублей.

Реставрационные работы коснутся и многоквартирных жилых домов, входящих в число объектов культурного наследия. Глава КГИОП рассказал, что уже составлен и утвержден список этих зданий. Работы рассчитаны на десять лет. Планируется выделить на них более 17 млн рублей. В ближайшее время ведомство займется подготовкой проектов.