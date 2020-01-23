Мошенники нажились на болельщиках сборной России по футболу

Российский футбольный союз предупредил болельщиков о мошенниках, которые продают билеты на товарищеский матч между сборными России и Сербии. В настоящий момент никто официальной реализацией билетов не занимается, поскольку нет сведений о месте проведения встречи.

На своей странице в Twitter РФС разместил информацию о мошеннических действиях отдельных ресурсов, незаконно продающих билеты на товарищескую игру, и попросил болельщиков быть бдительными.

Товарищеский матч между российской и сербской командами в рамках подготовки к Евро-2020 запланирован на 6 июня 2020 года. О месте его проведения будет объявлено позже.