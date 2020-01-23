Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу

Цирковые слоны на глазах у десятков очевидцев устроили снежные омовения в центре Екатеринбурга. Местные жители предположили, что животные сбежали из заточения, но представители цирка заявили, что гигантов просто вывели на прогулку перед отправкой в другой город.

Животные вместе с тиграми участвовали в программе "Итальянский Новый год". В четверг труппа должна была выдвинуться на гастроли, перед погрузкой в трейлер слонов решили размять, дав им побегать по улицам.

Судя по представленным кадрам, сотрудники цирка не ожидали такого упорства со стороны питомцев — их подопечные запросто отодвинули людей в сторону и направились на противоположную сторону улицы 8 Марта. Там один из габаритных артистов взялся резвиться, а второй забрался с хоботом в сугроб.

В окрестных офисах и учреждениях замерла работа — все сотрудники бросились снимать животных. В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.