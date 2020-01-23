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23 января 202015:59

В Яд Вашем удивлены отказом Зеленского посетить форум по Холокосту

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В музее "Яд Вашем" недоумение вызвал отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на пятый Всемирный форум памяти Холокосту. Он заявил, что украинская делегация передала свои приглашения очевидцам трагических событий, которые не могли попасть на форум из-за недостатка мест в зале.

Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" проходит 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме, напоминает ТАСС. Форум проводится под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию, Белоруссию и Италию.

Телеканал "Россия 24" в прямом эфире транслировал все выступления на форуме. На форуме ожидается выступление президента России Владимира Путина.

Председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Авнер Шалев представил объяснения того, почему Зеленский проигнорировал форум. Шалев рассказал, что Зеленский собирался приехать на форум и попросил возможность выступить на форуме. И даже после того, как ему объяснили, что это невозможно, согласился с этим.

"Вчера утром он собирался приехать. Почему он передумал, я не знаю", — заявил пресс-конференции Авнер Шалев.

Зеленский пояснил, что его отсутствие в зале форума никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

"Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером израильского Кнессета", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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