В Уфе наградили врачей, которые спасли раненную в живот беременную и ребенка

В Уфе наградили врачей, которые спасли раненную в живот беременную женщину и ее ребенка. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", награды медикам вручил глава Башкирии Радий Хабиров.

Хабиров поблагодарил врачей за проделанную работу, отметив, что это был действительно тяжелый случай.

Награды получили анестезиологи-реаниматологи роддома номер 3 Евгений Кукушкин и Владислав Романов, акушеры-гинекологи из того же учреждения Альберт и Лиана Савины, а также хирург уфимской больницы номер 8 Алексей Широбоков.

Глава региона особо отметил, что награжденные им молодые специалисты "не покинули профессию, не ушли в коммерческую сферу, а трудятся не покладая рук в государственной медицине".

Как сообщалось 10 января, будущая мама попала в больницу с глубоким проникающим ранением живота, у нее были повреждены внутренние органы, а у нерожденного ребенка – задето предплечье. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Каким образом женщина получила ранения, не уточняется. Следственные органы начали проверку в связи с этим инцидентом.