Сингапур: список стран, где есть больные змеиным гриппом, увеличился

В Сингапуре зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Эту информацию подтвердило министерство здравоохранения государства.

Как сообщает агентство Bloomberg, в Сингапуре с подозрением на наличие коронавируса были госпитализированы семь человек.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания были зафиксированы в Гонконге, Тайване, Макао, Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

В Китае пневмония, вызванная новым типом коронавируса, унесла жизни 17 человек. В этой связи были закрыты два города: Хуанган и Ухань. В декабре именно в Ухане зафиксировали вспышку пневмонии, источником которой оказался новый тип коронавируса.

В январе 2020 года была подтверждена передача этого вируса от человека к человеку. Ранее сообщалось, что первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагается, что коронавирус мутировал в организме животного, после чего получил возможность заразить человека.