Путин предложил пяти постоянным членам СБ ООН провести мероприятие по безопасности

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности ООН провести мероприятие по безопасности. Об этом он заявил, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Путин предложил встретиться в любой точке мира и подчеркнул, что "Россия готова к такому серьезному разговору". К постоянным членам СБ ООН относятся РФ, Китай, США, Франция и Великобритания.



По словам российского лидера, разобщенность в современном мире может привести к страшным последствиям.

"Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода​​​, — подчеркнул Путин. — Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями".

Президент России считает, что пять держав-основательниц ООН несут особую ответственность за сохранение цивилизации и должны показать пример защиты мира. По его мнению, проведение такой встречи будет важным и символичным, так как в этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основание Организации Объединенных Наций.

Как сообщалось ранее, Путин вместе с израильским премьером Нетаньяху открыли памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Высота стелы 9 метров, вес — 12 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения — образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших".