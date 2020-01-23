В Москве задержали искавшего снюс у школьниц педофила

В столичном Коптеве правоохранители задержали грузчика, подозреваемого в домогательствах к школьницам. Злоумышленник действовал открыто, представляясь борцом с распространением снюса, — обыскивал несовершеннолетних в поисках табачных смесей. Выйти на его след помогла запись с камеры наблюдения.

Известно по меньшей мере о трех случаях, которые произошли днем 21 января на Новопетровской улице. Мужчина остановил сестер, долго расспрашивал о том, не курят ли они, а затем устроил обыск. Осмотрев рюкзак, он перешел к одежде.

"Ощупал рукава куртки, залез под куртку и сарафан, после чего опустил руку в трусы и коснулся половых органов", — отмечалось в ориентировке, составленной со слов матери девочек.

Затем подозреваемый пригласил девочек на съемку передачи о школе и вреде снюсов, но они от него спустя несколько минут сбежали.

Подозреваемого быстро задержали, им, по данным "МК", оказался местный житель, инвалид третьей группы, работающий грузчиком. У него есть жена, а недавно родился ребенок. В содеянном он, как уточняет издание, сознался. Официального подтверждения этой информации от стражей порядка не поступало.

На минувшей неделе юная жительница подмосковного Ступина обхитрила преследовавшего ее по пути домой подозрительного мужчину. Девятилетняя девочка смогла спрятаться и сбежать от злоумышленника, который следовал за ней по пятам.