В Клину восьмимесячный ребенок попал в реанимацию с отравлением спайсом

В подмосковном Клину восьмимесячный ребенок угодил в больницу, проглотив неизвестное вещество, предположительно, дозу курительной смеси. Подмосковное управление МВД начало проверку инцидента.

Родители, как сообщают "Известия", заявили, что не употребляют спайсы, проведенные анализы не вывели следов запрещенного вещества в организме отца.

Полицейские пытаются установить происхождение спайса.