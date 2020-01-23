Против родильного туризма: США отказали беременным в визах

В США ужесточили правила получения виз беременными женщинами.

Новые правила призваны искоренить родильный туризм, сообщает "Интерфакс". Теперь иностранкам будет отказано в получении туристических виз в случае, если сотрудники консульской службы выявят, что они едут на роды.

В Госдепе США посчитали, что посещение страны с целью рождения ребенка не является деянием, подпадающим под понятие туризма, то есть для получения новых впечатлений или отдыха.

США предоставляют гражданство всем, родившимся на их территории. Эти пользуются многие иностранные туристки. Практика поездок в США для родов законна, отмечает Associated Press, однако были случаи, когда агентства, предоставляющие такие услуги, ловили на уклонении от налогов и мошенничестве.