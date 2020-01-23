Карантин введен слишком поздно: масштабы новой эпидемии превзойдут атипичную пневмонию в 10 раз

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая проинформировал мировую общественность, что число заболевших новым видом коронавируса возросло до 633 человек.

Как передает ТАСС, со ссылкой на китайское издание Жэньминь жибао" умерло 17 человек (их возраст составлял от 48 до 89 лет), 95 инфицированных находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что поскольку в тесном контакте с заболевшими находились свыше 5800 человек, все они были помещены на карантин. Большинство из них в городе Ухань, где впервые коронавирус 2019-nCoV дал о себе знать 12 декабря 2019 года.

В настоящее время автомобильное, воздушное, водное и железнодорожное сообщение с городом прервано. Жителям запрещено покидать Ухань. Такие же меры введены в отношении другого китайского города – Хуангана. Отменены новогодние празднества (по лунному календарю) в Пекине.

Сообщается, что китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа путем экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом).

Вирус отмечен также Южной Корее, Сингапуре, в США, Таиланде, Вьетнаме и Японии.

В России с подозрением на данное заболевание было госпитализировано три человека в Санкт-Петербурге. Однако у двоих пациентов была диагностирована ОРВИ, а у третьего — грипп "А".

Возможность распространения коронавируса 2019-nCoV вызывает обеспокоенность во всех государствах мира. Например, Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний повысил риск попадания вирусов в страны Евросоюза с низкого до среднего.

В аэропортах многих стран мира введен повышенный медико-санитарный контроль. В частности, прилетевших из Китая пассажиров с помощью теплового сканера проверяют в воздушных гаванях Индии, Италии, Казахстана, Сингапура, Японии и ряда других государств.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на состоявшемся 22 января экстренном заседании расценили ситуацию как сложную, однако не смогли прийти к согласию относительно необходимости введения режима ЧС. Как рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, 23 января состоится еще одно заседание, на котором дискуссия будет продолжена.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что главная задача состоит в том, чтобы выяснить, как 2019-nCoV передается от человека к человеку. Он подчеркнул, что китайские власти заявили о наличии свидетельств такой передачи, и теперь необходимо в первую очередь выяснить, как ограничить распространение коронавируса.

В свою очередь некоторые эксперты бьют тревогу. Так, гонконгский вирусолог, директор государственной лаборатории новых инфекционных заболеваний при университете Гонконга профессор Гуань И, побывавший в Ухане, считает, что масштабы нынешней эпидемии в Китае могут превзойти атипичную пневмонию в 10 раз. Он также считает, что карантин в Ухане был введен слишком поздно.

Тем временем ученые пытаются установить причину появления и распространения нового коронавируса. Так, например, китайские медики пришли к выводу, что вероятными носителями вируса 2019-nCoV являются змеи и летучие мыши.