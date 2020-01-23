Школьница устроила поножовщину с двоюродной сестрой из-за семейного конфликта

В одной из школ Ленинского района Уфы произошел трагический инцидент, в центре которого оказались 12-летняя ученица и ее двоюродная сестра.

Как сообщает "Интерфакс", в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что девочка в школе ранила ножом свою 12-летнюю родственницу, которая училась в этом же учреждении. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать семейный конфликт.

Двоюродные сестры учатся в одном классе и проживают в разных квартирах одного частного дома. Одна из девочек захватила из дома нож, пронесла его в школу и после уроков ударила родственницу. Предполагается, что на взаимоотношения подростков мог повлиять конфликт в семье, поскольку отцы сестер, родные братья не могут поделить жилплощадь.

Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время ее жизнь вне опасности.

Республиканское СУ СКР начало доследственную проверку по факту случившегося. На месте происшествия работает следственная группа.

Дедушка девочек опроверг информацию о том, что они могли поссориться на бытовой почве. По его словам, в их семье все было хорошо, поскольку делить им нечего и живут они в достатке. Родственник не знает, что будет дальше, ведь девочки не смогут больше учиться вместе и их придется развести по разным школам, сообщает UFA1.RU.

Пострадавшая попала в реанимацию, а девочку, совершившую жестокий поступок, вместе с родителями "увезли на белой машине". Как предполагает дедушка, в настоящее время случившимся заинтересовались органы опеки.