Вирус наступает: в Китае введен карантин для 30 миллионов человек

Промежуточной посадки в Ухане не будет. Уже завтра рейс южнокитайских авиалиний, впервые за многие годы, полетит напрямую из Гуанчжоу в Шереметьево. В эпицентре коронавируса — провинции Хубэй — изолированы больше 30 миллионов человек. Число погибших возросло до 18.

В прямом эфире местных телеканалов потенциальных переносчиков нового вида пневмонии инструктируют ведущие новостей. Ухань и его большая агломерация из пяти городов — в карантинной блокаде.

Точное число россиян в закрытых китайскими властями городах выясняет посольство нашей страны в Пекине.

Ровно в 10 утра железнодорожный вокзал Уханя военные берут в кольцо. Блокируют входы и выходы. 11-миллионный мегаполис, откуда и начал массированную атаку смертельный короновирус, объявлен закрытой зоной.

Остановлен весь общественный транспорт. Закрыто авиасообщение. Покинуть Ухань теперь можно только по специальному разрешению.

Уханьский аэропорт не только не отправляет, но уже и не принимает рейсы. Сегодня мы и сами с этим столкнулись. На табло пекинского аэропорта — напротив нашего самолета в Ухань — красным "отмена". И сообщение, которое прислали за несколько часов до начала регистрации: "в соответствии с требованиями общественной безопасности, ваш вылет в Ухань отменяется".

Так местные власти пытаются минимизировать распространение опасной инфекции. Ей уже заражены более 600 человек. Тысячи тех, кто с ними контактировал — на карантине под постоянным наблюдением. Новые случаи заболевания один за другим фиксируют по всему миру.

Выпуски новостей теперь начинаются с тревожных сводок: "95 человек находятся в критическом состоянии, 25 человек уже скончались".



Обморок у торгового центра в Шанхае — это один из симптомов коронавируса — теперь повод для немедленного прибытия целой бригады эпидемиологов.

Врачи дежурят с мобильными изоляторами. С подозрением на вирус транспортируют только в них. А так обеззараживают целый район — после того, как выяснилось: в одной из квартир этого дома жил заболевший пневмонией.

Тотальная дезинфекция — во всех местах массового скопления и в Пекине. Почти все в масках. На них только и надежда. В Ухани без повязок на улицу запретили выходить вовсе.

"Если вы взглянете в окно, посмотрите на улицу, то увидите, что город абсолютно пустой. Я сегодня вышел на улицу и даже в супермаркетах стоят медики и на входе меряют температуру", — рассказал Тимур Мурзагалин.

"Выехать из Уханя я не могу в остальной Китай, к родственникам не могу уехать где-то месяц", — говорит Александр Калмыков.

Зоной отчуждения вслед за Уханем местные власти объявили Хуанган и Эчжоу. И предстоящие праздники жители провинции Хубэй проведут дома. Российский турбизнес фиксирует массовую отмену поездок китайских туристов.

Ну а на пограничных пунктах пропуска на дежурство с Роспотребнадзором заступает Россельхознадзор. Проверят каждый чемодан. Так уже происходит в Шереметьево. А это кадры из Пулково.

"Существуют риски проникновения в нашу страну данного вируса вместе с пищевой продукцией, в этой связи Россельхознадзор будет проводить с сегодняшнего дня тотальные проверки в стопроцентном порядке", — сообщила Юлия Мелано, советник руководителя Россельхознадзора.

Китайские медики сообщили, что помочь в лечении может экстракорпоральная оксигенация — насыщение крови кислородом.

После такой процедуры 53-летний пациент в Ухани пошел на поправку: "Меня перевели в больницу Уханьского университета, когда я уже был в коме. Здесь мне сделали разные противовирусные инъекции и защитили в полном объеме".

Действительно ли метод может быть успешными или это просто совпадение — говорить рано.

Но Госдепартамент США уже упрекнул китайские власти в медлительности: "Нежелание властей Китая стремительно действовать, лишает международное сообщество чувства уверенности относительно того, как с эпидемией нового вируса справляются в этой стране".



В Вашингтоне будто не слышали ни призыв Си Цзиньпина — не допустить массовой эпидемии, ни заявления руководства Всемирной организации здравоохранения, что накануне похвалило Пекин за оперативность.

"Идентификация структуры генома была сделана очень быстро. Но что еще более важно, он был немедленно распространен во все страны", — отметил Тедрос Гебреисус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.



Не смотрели в Госдепартаменте, видимо, и свои американские новости, где репортеры того же ABC показали все, что увидели в Китае сами: "Поступают новости о том, что правительство контролирует потоки перемещения людей, а приезжим туристам запрещен выезд из Ухани".

И так сейчас — во всех аэропортах, где принимают рейсы из Китая.

За госпитализацией мужчины с подтвердившимся короновирусом Гонконг следил в прямом эфире. Из материкового Китая он прибыл на скоростном поезде, теперь разыскивают попутчиков. И паника в городах-миллионниках только растет.

Это можно было бы списать на предновогодний ажиотаж, ведь уже завтра в Китае в связи с продолжительными выходными многие магазины закроются на несколько дней, но после того, как власти призвали не выходить на улицы — нужно тем более успеть закупить все самое необходимое.

Пожалуй, впервые накануне главного праздника в Китае нет праздничного настроения. Из-за угрозы распространения эпидемии власти идут на беспрецедентный шаг – они отменяют все массовые мероприятия. Одна из визитных карточек Пекина, Запретный город, теперь будет еще и закрытым.