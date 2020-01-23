Из комика в мученики: Долгополов испугался "репрессий" и уехал из России

"Устал от того, что в моей стране так много ненависти, злости, так много варварства, так мало эмпатии и любви" — сегодняшний твит Александра Долгополова, который за какие-то неполные сутки переквалифицировался из довольно популярного стендап-комика в мученика и борца за свободу. Весь сыр-бор начался из-за жалобы некоего жителя Орехова-Зуева в МВД по факту возможного, и это стоит подчеркнуть отдельно, оскорбления артистом чувств верующих во время одного из прошлогодних шоу, записанного на видео и опубликованного на хостинге YouTube. Иными словами, административным или уголовным производством пока даже не пахнет. Речь идет лишь о стандартной проверке, что, впрочем, не помешало определенной категории СМИ растиражировать высказывания Долгополова о, по его мнению, репрессивном отечественном законодательстве, цензуре, закручивании гаек и так далее. Ну и вот логичное для подобных персонажей, а, главное, до смешного предсказуемое продолжение — отъезд стендапера из России. Куда отправился и чего он добивается?

Александр уже сравнивает себя с Бродским, мол, поэт хотел самолет угнать, а он всего лишь купил билет, но даже при этом почему-то рисковал. Прежнее амплуа шутника позабыто. Новый пиджачок романтичного борца за свободу подгоняется по плечам.

"Все мы понимаем, что это начало, фактически, репрессий. Я очень напуган, и я уверен, что лучше не будет — у меня проблемы", — заявил Долгополов.

Он посчитал, что лучшее решение проблемы — побег. А чтобы исчезновение заметили, в своих соцсетях опубликовал почти пятиминутное обращение, фрагмент которого прозвучал выше. Сетовал комик на российскую власть, которая якобы обиделась на его изобилующие матом шутки. Чтобы получилось громче, молниеносно дал интервью "Настоящему времени" — проекту "Голоса Америки": "Я попал на страницы либеральных СМИ. Общаться с другими уполномочил своего адвоката".

"Он сейчас немножко переживает на этот счет. Когда все войдет в правовое русло, тогда он рассмотрит вопрос о возвращении", — рассказал адвокат Долгополова Леонид Соловьев.

Свои стенания Долгополов продолжил в Twitter, где собрал немало слов поддержки. Например, блогер Хованский высказался в защиту своего виртуального коллеги, а вот другие артисты отнеслись к истории с юмором, будто бы намекая — реакция на проверку, мягко говоря, гиперболизирована. Об этом, в том числе, писал стендап-комик Данила Поперечный:

"Пришла бумажка с запросом, а он уже трубит о "репрессиях", отменяет концерты и советует бежать из России".

Данила Поперечный отметил, что сейчас наблюдает "колоссальную панику", несоизмеримую с произошедшим. Иными словами, Александр слегка перегнул палку.

"Он представитель такого поколения либерально-комического. У них очень сильно культивируется идеология того, что нужно сразу бежать, если даже ты видишь малейший признак опасности. Ты беги, но постарайся выбить в другой стране максимум преференций. Это только если мы рассматриваем, что он испугался. Поверьте мне, он еще скажет, что это постирония, а он нас всех очень смешно обманул", — прокомментировала ситуацию политический обозреватель Анна Сочина.

На фоне истории с побегом комика Долгополова в интернете начали распространять занятный скриншот переписок. Речь в них идет якобы о женщине, которая хочет остаться в США и для этого пытается выдать себя за жертву режима — ищет фотографии с митингов и силится подделать протоколы задержания. Подлинность скринов вызывает большие вопросы, скорее всего это чья-то шутка, которая иллюстрирует чаяния многих "борцов с режимом" оказаться в роли угнетенных. Вот только рынок политических мучеников нынче перенасыщен.

"Сколько мы видели мучеников — от них отворачивались. Вспомните Павленского, группу "Война". Все эти люди, оказывалось, непригодны в качестве мучеников", — рассказал журналист Максим Кононенко.

Окажется ли пригоден на эту роль Долгополов? Первоначально его концертный директор заявлял, что комик вернется в Россию, чтобы дать концерт в Петербурге. Но, видимо, такой жест с новым образом артиста не вяжется — выступления, кроме берлинского, отменили. Интригу с местоположением раскрыли его шоу-бизнес-партнеры — Александр улетел в Израиль.