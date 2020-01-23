СКА обыграл "Барыс", команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на домашнем льду обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 7:4 (1:0, 2:3, 4:1). Команда из Нур-Султана прервала серию из четырех побед.

У победителей встречи дубль оформил Наиль Якупов и по разу отличились Иван Морозов, Василий Глотов, Василий Подколзин, Йори Лехтеря и Андрей Кузьменко, а у гостей две шайбы забросил Никита Михайлис и по одной – Кертис Валк и Корбан Найт.

СКА одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 71 очком занимает второе место в Западной конференции, а "Барыс" расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.

Результаты других матчей дня:

"Авангард" – "Сочи" – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0);

"Динамо" Москва – "Витязь" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1);

"Йокерит" – "Адмирал" – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0);