Роспотребназдор: россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Китай

Туристам из России не рекомендуется посещать Китайскую Народную Республику до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране. Такая информация появилась на сайте Роспотребнадзора.

С первых дней Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой. Осуществляется мониторинг за рейсами, прибывающими из Китая. По состоянию на 23 января текущего года у пассажиров рейсов из КНР не выявлено случаев подозрения на коронавирусную инфекцию.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, напоминает РИА Новости. экспертам удалось установить, что возбудителем заболевания стал коронавирус нового типа 2019-nCoV.

Согласно информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в Китае достигло 830 человек, 25 человек скончались.

За последние сутки в 27 провинциях, автономных районах и городах Китая число заболевших возросло на 259 человек, число жертв – на восемь.