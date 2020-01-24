На месте пожара в общежитии в центре Сочи найдено тело пожилого мужчины

Спасатели обнаружили труп мужчины в сгоревшей комнате общежития, расположенного на улице Донской в центре Сочи. Об этом СМИ сообщили представители Единой диспетчерской службы города.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и дознаватели, передает агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Центральном районе города Сочи на улице Донская загорелась комната на 4 этаже пятиэтажного дома. Во время пожара были эвакуированы 19 человек.