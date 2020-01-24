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24 января 202002:29

Жириновский: СССР погубила однопартийная система

Владимир Жириновский высказал мнение о причине распада СССР. Лидер ЛДПР считает, что одним из главных факторов, "погубившем" Союз, была однопартийная система.

Если бы КПСС было разделено на две партии – консервативную и социал-демократическую, "Советский Союз был бы вечным", считает Жириновский. Между двумя партиями была бы "реальная конкуренция", приводит мнение политика РИА Новости.

Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза в 1990 году. Это была одна из первых партий, выступавших как альтернатива КПСС. В 1991 году она была перерегистрирована и стала называться ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

СССР распался 25 декабря 1991 года – в день, когда Михаил Горбачев заявил, что покидает пост президента. Ранее, 8 декабря, было подписано Беловежское соглашение: руководители России, Украины и Белоруссии провозгласили создание СНГ и прекращение существования СССР.

 

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