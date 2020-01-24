Второго человека с коронавирусом 2019-nCoV госпитализировали в Японии

В Японии госпитализировали еще одного человека с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в пятницу, 24 января.

Как уточняется, в Токио госпитализировали 40-летнего гражданина Китая, который недавно вернулся из Уханя. В Японии это уже второй случая заболевания пневмонией нового типа, сообщает ТАСС. Министерство здравоохранения обратилось к гражданам с призывом не поддаваться панике, порекомендовало носить маски, а также тщательно мыть руки.

31 декабря 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайским специалистам удалось установить возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. В группе риска – люди с пониженным иммунитетом, дети и пожилые люди. У заболевших наблюдаются симптомы, похожие на симптоматику бронхита и пневмонии.

Согласно последней информации, число заболевших коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике увеличилось до 644 человек. 18 человек скончались. Случаи инфицирования коронавирусом нового типа уже зафиксированы и в других странах: в Таиланде — 3 случая, в Японии и Вьетнаме — 2, в Республике Корея, США, Сингапуре – по одному заболевшему. Пока ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае.