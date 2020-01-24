В уральском городе в пятиэтажке произошел хлопок газа, пострадал один человек

В городе Каменск-Уральский Свердловской области в пятиэтажном доме произошел хлопок газа. В результате инцидента пострадала женщина. О происшествии СМИ сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД региона Валерий Горелых.

Как уточняется, ЧП произошло в 4:50 по местному времени (2:50 по времени Москвы) в однокомнатной квартире в пятиэтажном панельном доме по адресу улица Привокзальная, 24. К счастью, обошлось без последующего возгорания. Пострадавшую в результате инцидента местную жительницу доставили в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение".

В квартире, где произошел инцидент, зафиксировано частичное разрушение несущей стены, выбиты два окна. Из дома были эвакуированы 35 человек. Угрозы разрушения дома нет, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции, бригады скорой помощи. Ведется тщательное обследование всех помещений здания. До окончания разбирательства в доме перекрыто газовое оборудование.

По предварительным данным, хлопок произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием, отметил Валерий Горелых.