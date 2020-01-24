Вирусная угроза: в Китае - канун Нового года, но жителям не до праздника

В КНР — канун Праздника весны, или Китайского Нового года. В полночь люди будут отмечать наступление года Крысы по традиционному календарю. Однако в Пекине и многих других городах власти отменили массовые мероприятия из-за вирусной угрозы.

Число погибших от коронавируса достигло 26. Заразившихся тоже всё больше: их число, по данным госкомитета КНР по здравоохранению, превысило 800.

Случаи заражения есть в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, США. Многие страны рекомендуют своим гражданам отложить поездки в Китай, особенно в город Ухань, где и началась вспышка.

"Пока слишком рано говорить о том, что вспышка новой пневмонии в Китае — это чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение, — считает Дидье Уссен, председатель чрезвычайного комитета ВОЗ по новому коронавирусу. — Хотя мнения моих коллег в комитете разделились примерно поровну. Многие из них настаивают на том, что пора признать ситуацию чрезвычайной. Но моё мнение — ещё не время".

Первый смертельный случай от коронавируса был зафиксирован в граничащей с Россией провинции Китая. Усилен контроль на пунктах пропуска, особенно в Приморье. Туда в начале февраля должны вернуться полторы тысячи китайских студентов. Всех их проверят на наличие опасного вируса. Тем временем МИД и Роспотребнадзор рекомендуют россиянам избегать поездок в Китай или хотя бы учитывать обстановку на месте: соблюдать правила гигиены, отказаться от походов в зоопарки и на рынки.